Come gestire l’Osint? L’intelligence Usa si interroga

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Un nuovo servizio d’intelligence dedicato esclusivamente alle fonti aperte? Negli Stati Uniti, dove la comunità d’intelligence conta già 18 agenzie, se ne parla ormai da anni. Il contesto dell’invasione russa dell’Ucraina, in cui le fonti aperte hanno avuto un ruolo importante sia per i governi sia per i privati, non ha fatto che alimentare il dibattito. A rilanciare l’idea due anni fa è stata l’esperta Amy Zegart, sostenendo che una nuova struttura dedicata favorirebbe l’innovazione e i partenariati pubblico-privato, oltre a poter godere di procedure di reclutamento più agili trattandosi di figure chiamate ainformazioni non classificate. Ne discute pubblicamente anche la Central Intelligence Agency, nell’ultimo numero di Studies in Intelligence, rivista peer-reviewed pubblicata dal Center for the Study of Intelligence, struttura dell’agenzia di spionaggio americana.