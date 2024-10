“Col rap è più difficile distinguere cos’è giusto da cos’è sbagliato. I videogiochi tra le mie fonti di ispirazione”: Artie 5ive volto di Call of Duty: Black Ops 6 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli appassionati non stanno più nella pelle. Il 25 ottobre uscirà Call of Duty, Black Ops 6 gioco che, come anche i precedenti della saga, ha tutte le carte in regola per far divertire milioni di videogiocatori. COD (Call of Duty) non strizza l’occhio solamente ai gamer. Il bacino di utenza è ben più ampio e, tra una console e l’altra, arriva anche nelle mani dei rapper. Artie 5ive è uno di questi. L’artista di Bicocca (Milano) è il volto principale della campagna italiana “Caccia alla verità”, a testimonianza dell’oramai stretta vicinanza che lega il rap con i videogiochi. Per l’occasione abbiamo incontrato lo stesso Artie 5ive che, ad oggi, conta 8 dischi di Platino e 300 milioni di streaming su Spotify nonostante i soli 24 anni. Com’è nata la collaborazione con Call of Duty? Sono fan da sempre della saga, in particolare di Black Ops e di Zombie. Ilfattoquotidiano.it - “Col rap è più difficile distinguere cos’è giusto da cos’è sbagliato. I videogiochi tra le mie fonti di ispirazione”: Artie 5ive volto di Call of Duty: Black Ops 6 Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli appassionati non stanno più nella pelle. Il 25 ottobre usciràofOps 6 gioco che, come anche i precedenti della saga, ha tutte le carte in regola per far divertire milioni di videogiocatori. COD (of) non strizza l’occhio solamente ai gamer. Il bacino di utenza è ben più ampio e, tra una console e l’altra, arriva anche nelle mani dei rapper.è uno di questi. L’artista di Bicocca (Milano) è ilprincipale della campagna italiana “Caccia alla verità”, a testimonianza dell’oramai stretta vicinanza che lega il rap con i. Per l’occasione abbiamo incontrato lo stessoche, ad oggi, conta 8 dischi di Platino e 300 milioni di streaming su Spotify nonostante i soli 24 anni. Com’è nata la collaborazione conof? Sono fan da sempre della saga, in particolare diOps e di Zombie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Call of Duty : Black Ops 6 - Modern Warfare 3 e Warzone saranno giocabili anche in Cloud con Game Pass - Microsoft ha appena annunciato che sin dal giorno di lancio di Call of Duty: Black Ops 6 sarà possibile giocare il titolo interamente in Cloud grazie all’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Consigliamo di recuperare il trailer di lancio. Difatti grazie al supporto della tecnologia cloud, Black Ops 6, Modern Warfare 3 e Warzone saranno giocabili dal 25 Ottobre 2024 su console Xbox, PC, ... (Game-experience.it)

Call of Duty : Black Ops 6 - quanto pesa su PS4 e quando inizia il pre-load su PS5 e PlayStation 4? - È importante aggiungere che lo scaricamento sarà disponibile sia per la versione Call of Duty: Black Ops 6 – Bundle Cross Gen da 79,99 euro che per quella Call of Duty: Black Ops 6 – Edizione Cassaforte da 109,99 euro. com/aKPdObxdHR — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 12, 2024 . twitter. (Game-experience.it)

Corsair ha rilasciato i prodotti ad alte prestazioni realizzati in collaborazione con Call of Duty - 2 CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: Presenta 15 tasti LCD personalizzabili per controllare app e piattaforme. Completamente personalizzabile, aggiungi una pletora di storage e memoria DDR5 di alta qualità con componenti CORSAIR. M75 WIRELESS CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: Scolpito dalla vittoria. (Game-experience.it)