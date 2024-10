.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, risultati e marcatori della 3^ giornata

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) In C1 il Chiaravalle ferma sull’1-1 il Pietralacroce. Stop per il Castebellino in C2, prima vittoria per il Città di Ostra. Finalmente tornano alla vittoria le cingolane Avenale e Polisportiva Victoria VALLESINA, 14 ottobre– Terzadi campionato in archivio per le squadre diC1 e C2 dia 5. Scopriamo come è andato questo weekend dall’11 al 12 ottobre.C1 Il Chiaravalle ferma il Pietralacroce sul pari (foto di copertina): il posticipo3^del girone unico diC1, infatti, è terminato sull’1-1, con le reti di Amadei per i chiaravallesi e Frezzotti per i dorici, che così scivolano in quarta posizione, dietro le tre capoliste Bayer Cappuccini, Fermana e Tre Torri Sarnano ancora a punteggio pieno. Gli esini, invece, sono quart’ultimi con 2 punti.