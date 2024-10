Inter-news.it - Bastoni con l’Italia sta forzando il suo percorso di crescita

(Di lunedì 14 ottobre 2024)consi trova in un momento particolare. Il difensore dell’Inter infatti in maglia azzurra ha cambiato ruolo, trovandosi a forzare il suotecnico.PARTICOLARE – L’esperienza diconè stata particolare da sempre. Per il suo ruolo, ha prima dovuto vivere un lungo periodo di apprendistato, per così dire, dietro a due difensori mancini come Chiellini e Acerbi. Due totem, che di fatto gli hanno chiuso le porte della titolarità mentre con l’Inter già si dimostrava giocatore di alto livello. Poi all’improvviso Spalletti gli ha dato le redini del reparto difensivo. Puntando forte su di lui, ma in un ruolo diverso da quello che gioca col club e in cui è uno dei migliori al mondo. Da un’eccessiva protezione ad essere mandato allo sbaraglio, più o meno. Da un estremo all’altro.