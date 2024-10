Unlimitednews.it - Aiop, Nicchio “Carenza sanitari? Trovare professionisti all’estero”

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “L’innalzamento dell’età media e l’aumento fisiologico delle prestazionie in Italia e in Lombardia, non è stato accompagnato da una crescita di operatori, sia nel pubblico che nel privato. Soluzione? Difficile. Per fare un medico servono sei anni, per fare uno specialista altri cinque o sei. Non è che la sottoprogrammazione durata alcune decine di anni si può risolvere in qualche anno. Ci sono meno giovani. Se guardiamo gli iscritti a infermieristica, sono effettivamente di meno. E questo è un problema di difficile risoluzione, se non andando a, dove però vanno garantiti gli stessi percorsi formativi con la stessa qualità dal punto di vista professionale trovabile in Italia”.