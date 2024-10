Oasport.it - WTA Wuhan, Aryna Sabalenka trionfa battendo Zheng in un match drammatico, vetta del ranking più vicina

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Dica diciassette.si conferma imbattibile a: a distanza di cinque anni dall’ultima volta, la bielorussa si impone nell’edizione 2024Qinwendopo una partita durissima. Ci vogliono due ore e quaranta minuti per piegare la numero 5 del seeding con il punteggio di 6-3 5-7 6-3,ndo nonostante non abbia espresso il suo miglior tennis per buoni tratti e complicandosi parecchio la vita.invece ha fatto di tutto e di più per rimanere aggrappata alla partita, mostrando anche più carattere contro un’avversaria con cui non era mai riuscita a tenere testa in precedenza. E nel primo set la sfida sembra una copia spiccicata di quanto visto spesso con le due contendenti in mezzo al campo.pare semplicemente non avere armi in risposta ed è costretta così a dover forzare qualcosa al servizio.