Unifil, 'Israele spieghi queste violazioni scioccanti' (Di domenica 13 ottobre 2024) L'Unifil ha accusato l'esercito israeliano di aver bloccato uno dei suoi movimenti, chiedendo "spiegazioni" dopo queste "scioccanti violazioni". "Ieri i soldati dell'esercito israeliano hanno bloccato un movimento logistico cruciale dell'Unifil vicino a Meiss el-Jabal, impedendone il passaggio. Questo movimento cruciale non ha potuto essere effettuato", ha affermato la missione di peacekeeping nel sud del Libano. Quotidiano.net - Unifil, 'Israele spieghi queste violazioni scioccanti' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) L'ha accusato l'esercito israeliano di aver bloccato uno dei suoi movimenti, chiedendo "spiegazioni" dopo". "Ieri i soldati dell'esercito israeliano hanno bloccato un movimento logistico cruciale dell'vicino a Meiss el-Jabal, impedendone il passaggio. Questo movimento cruciale non ha potuto essere effettuato", ha affermato la missione di peacekeeping nel sud del Libano.

