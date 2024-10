Treni, disagi, cancellazioni e ritardi fino a stasera per sciopero (Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ott. (askanews) – Diffusi disagi nelle stazioni ferroviarie italiane, fino alle 21 di oggi e probabilmente anche oltre Treni a rischio di cancellazioni o gravi ritardi. Prosegue infatti lo sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo FS Italiane, proclamato da alcune sigle sindacali autonome. La stessa società ha avvertito che la protesta potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e Treni del Regionale di Trenitalia. Peraltro i disagi potranno verificarsi anche oltre l’orario di termine della protesta sindacale. Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, ha invitato i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ott. (askanews) – Diffusinelle stazioni ferroviarie italiane,alle 21 di oggi e probabilmente anche oltrea rischio dio gravi. Prosegue infatti lonazionale di 24 ore del personale del gruppo FS Italiane, proclamato da alcune sigle sindacali autonome. La stessa società ha avvertito che la protesta potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportaretotali e parziali di Frecce, Intercity edel Regionale ditalia. Peraltro ipotranno verificarsi anche oltre l’orario di termine della protesta sindacale.talia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, ha invitato i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio.

