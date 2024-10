Tragedia sulla Statale 89: Pietro aveva 38 anni, già nonno di una bambina di tre mesi (Di domenica 13 ottobre 2024) aveva 38 anni, si chiamava Pietro Murgo ed era di Manfredonia, il conducente della Ford Focus che ieri 12 ottobre 2024, è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla Statale 89 a pochi chilometri dalla città sipontina.Il violento impatto contro un pilone di cemento, non ha Foggiatoday.it - Tragedia sulla Statale 89: Pietro aveva 38 anni, già nonno di una bambina di tre mesi Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024)38, si chiamavaMurgo ed era di Manfredonia, il conducente della Ford Focus che ieri 12 ottobre 2024, è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto89 a pochi chilometri dalla città sipontina.Il violento impatto contro un pilone di cemento, non ha

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

’Tremlett Line’, percorso urbano effimero - L’installazione degli studenti del Chierici si snoda per un chilometro e mezzo, ispirata all’artista che ha rigenerato i silos dell’ex Caffarri ... (msn.com)

Cronaca meteo diretta - Maltempo Bergamo, la piena del fiume Brembo a Ponte San Pietro - Video - Maltempo Bergamo, la piena del fiume Brembo a Ponte San Pietro - Video ore 11:48 Redazione 3BMeteo CRONACA, il maltempo che sta colpendo la Lombardia ha ingrossato il fiume Brembo. Nel video le immagi ... (informazione.it)

Maltempo in Liguria, chiusa la statale della Val d’Aveto per un albero caduto - Ancora isolati gli abitanti a monte della frana in località Bertè a Masone, dove si registra un'altra chiusura ... (genova24.it)