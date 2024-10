Ternana-Ascoli, ultime dai campi e probabili formazioni: due cambi per i rossoverdi (Di domenica 13 ottobre 2024) Le compagini di Ternana-Ascoli si affrontano nel posticipo domenicale delle 20,45. Nove lunghezze separano le avversarie nella graduatoria del girone B di Serie C. I rossoverdi hanno infilato sette risultati consecutivi, dopo la sconfitta al debutto. Per i bianconeri invece tre sconfitte nelle Ternitoday.it - Ternana-Ascoli, ultime dai campi e probabili formazioni: due cambi per i rossoverdi Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Le compagini disi affrontano nel posticipo domenicale delle 20,45. Nove lunghezze separano le avversarie nella graduatoria del girone B di Serie C. Ihanno infilato sette risultati consecutivi, dopo la sconfitta al debutto. Per i bianconeri invece tre sconfitte nelle

Ternana - c’è l’Ascoli per reagire subito. Abate : "I ragazzi stanno bene - buoni segnali" - L’Ascoli è squadra di assoluto livello, allenata da un tecnico esperto e importante. Proveremo a fare la partita e se loro saranno più bravi saremo pronti a difenderci e a contrattaccare. In rampa di lancio c’è Martella. . Sono indisponibili Aloi e Damiani. ASCOLI (4-2-3-1): Livieri; Adjapong, Menna, Gagliolo, Quaranta; Bando, Varone; Tirelli, Tremolada, Marsura; Corazza. (Lanazione.it)

LIVE – Ternana-Ascoli - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Ternana-Ascoli ore 20. . 45 The post LIVE – Ternana-Ascoli, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) appeared first on SportFace. Le due squadre appena pochi mesi fa giocavano in Serie B e sono desiderose di tornare nei palcoscenici che di solito calcano, c’è però da sistemare le cose per gli ospiti, che hanno raccolto appena otto punti in altrettante ... (Sportface.it)