Scoppia un incendio in una casa nel Reggino, donna muore carbonizzata (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel pomeriggio di domenica 13 ottobre è Scoppiato un incendio in un appartamento a Locri, nel Reggino. All'interno è stato trovato il corpo carbonizzato di una donna. Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, le fiamme hanno avvolto rapidamente l'interno dell'abitazione e purtroppo reso impossibile il salvataggio. La vittima aveva 87 anni. Fanpage.it - Scoppia un incendio in una casa nel Reggino, donna muore carbonizzata Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel pomeriggio di domenica 13 ottobre èto unin un appartamento a Locri, nel. All'interno è stato trovato il corpo carbonizzato di una. Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, le fiamme hanno avvolto rapidamente l'interno dell'abitazione e purtroppo reso impossibile il salvataggio. La vittima aveva 87 anni.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scoppia un incendio in una casa nel Reggino, donna muore carbonizzata - Nel pomeriggio di oggi, domenica 13 ottobre, è scoppiato un incendio in un appartamento a Locri, in provincia di Reggio Calabria. All'interno dell'abitazione è stato trovato il corpo carbonizzato di ... (fanpage.it)

Tragedia a Locri, appartamento in fiamme: deceduta 87enne - Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco che purtroppo nulla hanno potuto fare per salvare la vita della donna ... (reggiotv.it)

Tragedia a Locri, incendio in una abitazione, morta una donna - Tragedia a Locri dove un incendio è divampato all'interno di un abitazione in pieno centro cittadino, a causa delle fiamme una donna è morta ... (quotidianodelsud.it)