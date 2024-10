Retroscena Conte: il tecnico inviò una lista con quattro intoccabili (Di domenica 13 ottobre 2024) I quattro nomi che Antonio Conte volle trattenere a tutti i costi Notizie calcio Napoli. L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela un interessante Retroscena sul mercato estivo del Napoli. Poco dopo il suo arrivo sulla panchina azzurra, Antonio Conte inviò al direttore sportivo Giovanni Manna e al presidente Aurelio De Laurentiis una lista chiara di quattro giocatori da trattenere a tutti i costi. Un vero e proprio poker d’assi su cui costruire la sua versione del Napoli. Tra i nomi indicati, al primo posto c’era Khvicha Kvaratskhelia, un talento fondamentale per il progetto tecnico del nuovo Napoli. Nonostante qualche malumore e le numerose offerte ricevute in estate, il georgiano era considerato incedibile, simbolo del nuovo corso azzurro. Accanto a Kvaratskhelia, Conte volle blindare anche il capitano Giovanni Di Lorenzo. Napolipiu.com - Retroscena Conte: il tecnico inviò una lista con quattro intoccabili Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Inomi che Antoniovolle trattenere a tutti i costi Notizie calcio Napoli. L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela un interessantesul mercato estivo del Napoli. Poco dopo il suo arrivo sulla panchina azzurra, Antonioal direttore sportivo Giovanni Manna e al presidente Aurelio De Laurentiis unachiara digiocatori da trattenere a tutti i costi. Un vero e proprio poker d’assi su cui costruire la sua versione del Napoli. Tra i nomi indicati, al primo posto c’era Khvicha Kvaratskhelia, un talento fondamentale per il progettodel nuovo Napoli. Nonostante qualche malumore e le numerose offerte ricevute in estate, il georgiano era considerato incedibile, simbolo del nuovo corso azzurro. Accanto a Kvaratskhelia,volle blindare anche il capitano Giovanni Di Lorenzo.

