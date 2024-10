Cultweb.it - Quali celebri personaggi ha inventato Sacha Baron Cohen?

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tra i tanti attori che la grande tradizione britannica ha plasmato, c’è anche Sasha, celebre interprete di origini lituane e israeliane dal grande background comico. Nel corso della sua lunga carriera al cinema e in TV,ha costruito una solida carrellata disopra le righe, come Ali G, Borat, Bruno, il Generale Aladeen. A ognuno di loro ha dedicato singoli film. Ecco allora le mille maschere che hanno regalato fama all’interprete classe 1971. Ali G Il primoo creato dallo stesso Sashaè Ali G, maschera che prendeva in giro i fan dei rapper giamaicani degli anni ’80. La prima apparizione avvenne nel 1998 nel programma britannico The 11 O’ Clock Show. In seguito al grande successo riscontrato dalo,lo portò in scena nella sitcom Da Ali G Show (2000).