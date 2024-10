“Orribile disastro”. Sull'orlo di una nuova guerra: droni del Sud in Corea del Nord (Di domenica 13 ottobre 2024) La sorella del leader NordCoreano Kim Jong-un ha avvertito Seul che Pyongyang provocherà un «Orribile disastro» se la Corea del Sud invierà di nuovo droni. «Adotteremo una forte rappresaglia a prescindere dai fattori coinvolti nei droni che trasportano propaganda politica dalla Repubblica di Corea per infiltrarsi nel nostro territorio», ha dichiarato Kim Yo-jong in una dichiarazione riportata dall'agenzia di stampa statale Kcna. Poco prima Pyongyang aveva reso noto che «diversi dispositivi sudCoreani» avevano sorvolato recentemente la capitale NordCoreana. «Non siamo preoccupati di chi sia la principale forza provocatrice dietro il recente incidente con i droni», ha aggiunto Kim, che è vice direttore del Dipartimento di Propaganda della Corea del Nord. Iltempo.it - “Orribile disastro”. Sull'orlo di una nuova guerra: droni del Sud in Corea del Nord Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La sorella del leaderno Kim Jong-un ha avvertito Seul che Pyongyang provocherà un «» se ladel Sud invierà di nuovo. «Adotteremo una forte rappresaglia a prescindere dai fattori coinvolti neiche trasportano propaganda politica dalla Repubblica diper infiltrarsi nel nostro territorio», ha dichiarato Kim Yo-jong in una dichiarazione riportata dall'agenzia di stampa statale Kcna. Poco prima Pyongyang aveva reso noto che «diversi dispositivi sudni» avevano sorvolato recentemente la capitalena. «Non siamo preoccupati di chi sia la principale forza provocatrice dietro il recente incidente con i», ha aggiunto Kim, che è vice direttore del Dipartimento di Propaganda delladel

