Dailymilan.it - Milan, Paulo Fonseca esulta: si è sbloccato anche Yunus Musah

(Di domenica 13 ottobre 2024) L’allenatore delpuò sorridere:ha trovato il goal durante la sosta per le Nazionali Gli Stati Uniti portano buone notizie in casa. Il calciatore rossoneri americani sono stati protagonisti infatti nel successo casalingo ottenuto dalla propria nazionale per 2-0 in amichevole contro il Panama. Christian Pulisic ha realizzato l’assist per la rete del momentaneo 1-0 che haquindi la partita. Goal realizzato dall’altro giocatore statunitense militante nella formazione allenata da, ovveroin goal con la maglia degli Stati Uniti: un punto di svoltaper la sua avventura al? View this post on Instagram A post shared by(@