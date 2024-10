Meloni: “Più tasse è una fake news della sinistra, noi le abbassiamo”. Il video dell’intervista al Tg5 (Di domenica 13 ottobre 2024) “Quella delle tasse per tutti è una fake news perché questo governo le tasse le abbassa”. Così, intervistata dal Tg5, il premier Giorgia Meloni. “Aumentare le tasse io la considero una cosa di sinistra – aggiunge – infatti la sinistra chiede ancora la patrimoniale. Ma io di sinistra non sono quindi faremo del nostro meglio per confermare i nostri provvedimenti e fare qualcosa di più”. “Abbiamo dato dei segnali importanti che continueremo a dare” con la prossima manovra, ha detto il presidente del Consiglio nell’intervista a Clemente Mimun “soprattutto sulla salute, perché al di là delle fake news della sinistra, non c’è un governo nella storia d’Italia che abbia messo sulla sanità le risorse che abbiamo messo noi. Annuncio che puntiamo ad aumentarle ulteriormente”. Secoloditalia.it - Meloni: “Più tasse è una fake news della sinistra, noi le abbassiamo”. Il video dell’intervista al Tg5 Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) “Quella delleper tutti è unaperché questo governo lele abbassa”. Così, intervistata dal Tg5, il premier Giorgia. “Aumentare leio la considero una cosa di– aggiunge – infatti lachiede ancora la patrimoniale. Ma io dinon sono quindi faremo del nostro meglio per confermare i nostri provvedimenti e fare qualcosa di più”. “Abbiamo dato dei segnali importanti che continueremo a dare” con la prossima manovra, ha detto il presidente del Consiglio nell’intervista a Clemente Mimun “soprattutto sulla salute, perché al di là delle, non c’è un governo nella storia d’Italia che abbia messo sulla sanità le risorse che abbiamo messo noi. Annuncio che puntiamo ad aumentarle ulteriormente”.

