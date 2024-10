Israele ha chiesto all'Onu di ritirare i peacekeeper Unifil (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Premier israeliano Benjamin Netanyahu chiede al Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, di provvedere al ritiro delle forze di Unifil dalle roccaforti di Hezbollah nel sud del Libano. Negli ultimi giorni cinque 'caschi blu' della missione di pace sono stati feriti negli Europa.today.it - Israele ha chiesto all'Onu di ritirare i peacekeeper Unifil Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Premier israeliano Benjamin Netanyahu chiede al Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, di provvedere al ritiro delle forze didalle roccaforti di Hezbollah nel sud del Libano. Negli ultimi giorni cinque 'caschi blu' della missione di pace sono stati feriti negli

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

“Spiegazioni non convincenti”. Il portavoce Unifil è brutale con Israele - "Anche le guerre hanno regole, questa sembra che ne abbia molte poche, le spiegazioni di Israele sugli attacchi non convincono". I combattimenti "in alcuni casi sono molto vicini, la scorsa settimana gli israeliani erano a qualche metro dalla base irlandese, e anche gli avamposti italiani 1-31 e 1-32A, a ridosso della Linea Blu, sono stati colpiti sempre dagli israeliani. (Iltempo.it)

Israele garantisce a Usa passi per evitare danni a Unifil - "Il ministro Gallant ha sottolineato. Lo ha affermato oggi il ministero israeliano della Difesa. che le Idf (esercito israeliano) continueranno ad adottare misure per evitare danni alle truppe Unifil e alle posizioni di peacekeeping" nel Libano meridionale, ha affermato il ministero in una dichiarazione in seguito ai colloqui notturni tra i due. (Quotidiano.net)

Israele continua bombardare il Libano. La Croce Rossa denuncia : “Feriti i soccorritori”. Unifil - 40 nazioni condannano gli attacchi - Roma, 13 ottobre 2024 - Continuano i raid aerei dei caccia israeliani sul Libano. Altri raid sono stati condotti contro i villaggi di Tiro e Bint Jbeil e le località di Dahaira, Alma AlShaab e Naqura, dove ieri è stato ferito un casco blu (5 in tutto nelle ultime 48 ore). Nella notte i jet con la Stella di David hanno preso di mira il villaggio di Kfar Tebnit in Libano distruggendo una moschea e ... (Quotidiano.net)