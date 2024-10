Il Rimini pareggia con l’Arezzo (Di domenica 13 ottobre 2024) Arezzo, 13 ottobre 2024 – Finisce 1-1 tra Arezzo e Rimini in un match giocato a ritmi bassi e con poche occasioni. L'Arezzo sblocca il risultato al 25° con Ogunseye, bravo a sfruttare un assist di Gaddini e la sponda di Pattarello. Il Rimini fatica a reagire ma trova il pareggio al 55° con Longobardi, che insacca dopo una respinta del portiere su tiro di Parigi. La gara rimane equilibrata, con poche emozioni fino ai minuti finali. All’89° Gucci, entrato dalla panchina, colpisce il palo su punizione, sfiorando il colpo del ko per l'Arezzo. Alla fine, un punto a testa in una gara che non ha mai visto grandi fiammate da parte delle due squadre. Ilrestodelcarlino.it - Il Rimini pareggia con l’Arezzo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Arezzo, 13 ottobre 2024 – Finisce 1-1 tra Arezzo ein un match giocato a ritmi bassi e con poche occasioni. L'Arezzo sblocca il risultato al 25° con Ogunseye, bravo a sfruttare un assist di Gaddini e la sponda di Pattarello. Ilfatica a reagire ma trova il pareggio al 55° con Longobardi, che insacca dopo una respinta del portiere su tiro di Parigi. La gara rimane equilibrata, con poche emozioni fino ai minuti finali. All’89° Gucci, entrato dalla panchina, colpisce il palo su punizione, sfiorando il colpo del ko per l'Arezzo. Alla fine, un punto a testa in una gara che non ha mai visto grandi fiammate da parte delle due squadre.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie C - il Rimini torna da Arezzo con un punto : a Ogunseye risponde Lombardi - . . Al 5' ci prova Langella ma senza inquadrare lo specchio della porta. Pari esterno per il Rimini, ad Arezzo Longobardi nella ripresa risponde ad Ogunseye e fissa l'1-1 finale. Il gol del vantaggio toscano è di Ogunseye, che buca Colombi sul filo del fuorigioco su assist di Pattarello, nella prima. (Riminitoday.it)

Serie C - il Rimini torna da Arezzo con un punto : a Ogunseye risponde Lombardi - Pari esterno per il Rimini, ad Arezzo Longobardi nella ripresa risponde ad Ogunseye e fissa l'1-1 finale. Al 5' ci prova Langella ma senza inquadrare lo specchio della porta. . . . Il gol del vantaggio toscano è di Ogunseye, che buca Colombi sul filo del fuorigioco su assist di Pattarello, nella prima. (Today.it)

Arezzo-Rimini 1-1 - passo indietro ma almeno si muove la classifica - L’Arezzo non tira in porta fino al 25’, ma la prima conclusione è quella vincente: Gaddini crossa forte in area, Pattarello si avventa sulla sfera e lo scontro col difensore favorisce Ogunseye che da due passi trafigge Colombi e sale a quota quattro reti in campionato. Il Rimini prova a trovare il pari a dieci minuti dal termine con una bella incornata di Cernigoi che esce fuori di poco, poi ... (Sport.quotidiano.net)