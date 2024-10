G7 Italia, il documento finale approvato dai Ministri della Salute (Di domenica 13 ottobre 2024) Ad Ancona dal 9 all’11 ottobre si sono riuniti i componenti del G 7 Salute, con l’obiettivo di individuare strategie dirette ad affrontare adeguatamente le crisi e le sfide attuali che hanno gravi costi sociali ed economici, contrastando le disuguaglianze e promuovendo la Salute come valore e Ilpiacenza.it - G7 Italia, il documento finale approvato dai Ministri della Salute Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ad Ancona dal 9 all’11 ottobre si sono riuniti i componenti del G 7, con l’obiettivo di individuare strategie dirette ad affrontare adeguatamente le crisi e le sfide attuali che hanno gravi costi sociali ed economici, contrastando le disuguaglianze e promuovendo lacome valore e

Salute - Gualtieri : “Solo 50% italiani usa gli screening - serve più cultura della prevenzione” - “I dati purtroppo ci dicono ci dicono che solo il 50% degli italiani utilizza gli screening e i test gratuiti che il Ministero della Salute mette a disposizione. Lo sport è pace, è un modo di vivere la vita sociale bella e pulita, che trasmette valori giusti e per questo lo vogliamo sostenere sempre di più a Roma. (Lapresse.it)

G7 Salute - Schillaci : “Antibioticoresistenza è nuova pandemia - da Italia 21 milioni” - “Se andiamo a vedere i dati Ocse, chi è pagato di meno in Italia più che i medici sono gli infermieri. “In manovra ci saranno risorse per piano pandemico” Sempre con riferimento alla legge di bilancio, ha detto Schillaci, in particolare sulla possibilità di stilare un nuovo piano pandemico, “stiamo lavorando per prevedere in manovra le risorse finanziarie. (Lapresse.it)

G7 Salute - Torrette si conferma miglior ospedale pubblico d’Italia. Schillaci : «Siamo nelle Marche anche per questo» - ANCONA – In occasione del G7 Salute in corso di svolgimento nel capoluogo dorico, c’è stato anche modo di toccare il tema legato alla sanità nella Marche, peraltro regione “Benchmark” per ciò che concerne l’equilibrio della spesa sanitaria. La città di Ancona, dove peraltro ha sede l’INRCA (unico. (Anconatoday.it)