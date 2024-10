Ilrestodelcarlino.it - Forza Italia:: "Per il Pd Rimini è una periferia"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Prime schermaglie tra i candidati. Per Davide Frisoni (in foto), in corsa peralle regionali, "la proposta di una provincia unica della Romagna è pericolosa per. Non è strano che a proporla sia Emma Petitti". "Alla Provincia sarebbe toccato il ruolo di spicco per organizzazione e programmazione del territorio, invece non ha fatto nulla. Il Pd si è preoccupato di costruire carrozzoni dispendiosi e inutili, per spartirsi le poltrone". Per Frisoni "la proposta della provincia unica è la foglia di fico dietro alla quale nascondere la sudditanza politica delladi(per citare il segretario Pd Sacchetti) verso l’Emilia e le altre realtà forti della Romagna". Anche Renata Tosi, ex sindaca di Riccione e candidata alle regionali con, va all’attacco: "Una sola provincia in Romagna? Così il Pd vuole creare il caos e accentrare i poteri.