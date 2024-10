Fine vita, Cappato contro il presidente della Consulta Barbera: “Progressisti contrafforte del proibizionismo dello Stato etico” (Di domenica 13 ottobre 2024) Marco Cappato in occasione del discorso di chiusura dell’assemblea dell’associazione Coscioni, fa un attacco diretto al presidente della Corte Costituzionale Augusto Antonio Barbera che nelle scorse settimane era intervenuto duramente sull’eutanasia, deFinendola “Inammissibile”. Cappato sottolinea che: “Non è un caso che questo discorso arrivi da una personalità di storia e tradizione progressista. Da destra non avrebbero avuto la forza di farlo. Quando la barriera è assoluta le dighe le abbiamo abbattute sentenza dopo sentenza. A mettere i contrafforti al proibizionismo sistematico dello Stato etico serve l’intervento progressista, in nome del bilanciamento” L'articolo Fine vita, Cappato contro il presidente della Consulta Barbera: “Progressisti contrafforte del proibizionismo dello Stato etico” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Fine vita, Cappato contro il presidente della Consulta Barbera: “Progressisti contrafforte del proibizionismo dello Stato etico” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Marcoin occasione del discorso di chiusura dell’assemblea dell’associazione Coscioni, fa un attacco diretto alCorte Costituzionale Augusto Antonioche nelle scorse settimane era intervenuto duramente sull’eutanasia, dendola “Inammissibile”.sottolinea che: “Non è un caso che questo discorso arrivi da una personalità di storia e tradizione progressista. Da destra non avrebbero avuto la forza di farlo. Quando la barriera è assoluta le dighe le abbiamo abbattute sentenza dopo sentenza. A mettere i contrafforti alsistematicoserve l’intervento progressista, in nome del bilanciamento” L'articoloil: “del” proviene da Il Fatto Quotidiano.

