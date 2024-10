Iltempo.it - “Fate presto! I dossier valgono più della droga per i criminali”. L'allarme di Tavaroli

(Di domenica 13 ottobre 2024) «Irealizzati grazie agli accessi abusiviquanto la. In quest'emergenza, come è giusto che sia, tutti cercano di correre ai ripari, mentre nel casosicurezza digitale, purtroppo, si continua a brancolare nel buio. Nel frattempo sta fiorendo una sorta di economia parallela, che genera svariati miliardi. Possiamo parlare di un vero e proprio traffico di dati personali gestito dalla malavita. Ecco perché quando intervengono i giudici, come nel caso Striano o in quello Coviello, è troppo tardi». A dirlo Giuliano, ex responsabile sicurezza di Pirelli e Telecom, noto alle cronache per quello che è stato il primo scandaloaggionostra storia.Cosa è cambiato dalla vicenda Telecom-Sismi, in cui è stato protagonista indiscusso? «Quindici anni fa parlavamo di numeri alquanto ridicoli rispetto a quelli attuali.