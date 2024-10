“Essere una capra in matematica è normale?” Il dibattito su Reddit che divide gli utenti: “Non sapere chi è Dante è un peccato mortale, ma non sapere cosa sia un logaritmo no, perché?” (Di domenica 13 ottobre 2024) Un utente di Reddit ha sollevato una questione che ha acceso un vivace dibattito sulla piattaforma: perché è socialmente accettabile Essere "una capra in matematica"? L'articolo “Essere una capra in matematica è normale?” Il dibattito su Reddit che divide gli utenti: “Non sapere chi è Dante è un peccato mortale, ma non sapere cosa sia un logaritmo no, perché?” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un utente diha sollevato una questione che ha acceso un vivacesulla piattaforma:è socialmente accettabile"unain"? L'articolo “unain?” Ilsuchegli: “Nonchi èè un, ma nonsia unno,?” .

