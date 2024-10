Ilrestodelcarlino.it - E’ l’uomo dei successi: "L’inno, momento magico"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Provo una grande soddisfazione – ha commentato Alberto Rossi appena sbarcato a Trieste, per partecipare alla Barcolana "in relax" –, ho sempre preservato il mio equipaggio in questi anni e abbiamo sempre navigato come una vera squadra e i risultati mi danno ragione. Seppure abbiamo navigato in condizioni molto impegnative a bordo non volava una mosca, ognuno si fidava dell’altro. E’ una scuola di vita, lavorare in una squadra, come quello che succede da noi in azienda. Qualcosa che mi porto dal mare a terra e viceversa. Per il resto è stata una settimana molto bella, ne abbiamo fatte solo sei di regate, quattro primi posti e due secondi e abbiamo preferito non disputare l’ultima regata, anche per non alterare il resto della classifica. Siamo davvero tutti molto soddisfatti".