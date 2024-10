.com - Djokovic batte Fritz e raggiunge Sinner in finale a Shanghai

(Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarà Novaka sfidare Janniknelladel Masters 1000 di. Il tennista serbo ha infatti battuto nella seconda semidi giornata l’americano Taylorin due set, con il punteggio di 6-4, 7-6. Partita molto combattuta tra i due, con Nole che riesce a conquistare un break nel primo set portando a casa il parziale. La reazione dinon si fa attendere, l’americano aumenta il proprio livello di gioco e mette in difficoltà l’attuale numero 4 del mondo, che riesce a conquistare il match soltanto al tie break. Appuntamento quindi a domani, 10.30 ora italiana, per l’attesissimo ultimo atto del torneo., sicuro di terminare al primo posto Atp la propria stagione, esi affronteranno ancora una volta in, con il serbo che è in vantaggio 4-3 nei precedenti.