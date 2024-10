Disconnessi in classe: "Smartphone vietati anche per scopi didattici a scuola" (Di domenica 13 ottobre 2024) Addio selfie o foto di gruppo in classe. Addio alle rapide soluzioni sbirciate nello Smartphone per risolvere un quesito di un compito in classe. I cellulari a scuola non si possono usare, lo dice la legge. A partire dallo scorso settembre, e per tutto l’anno accademico, nelle scuole di tutta Italia è in vigore il divieto assoluto di utilizzo degli Smartphone in classe, anche per fini educativi e didattici, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola media. Fanno eccezione solo i casi previsti dal Piano educativo individualizzato o dal piano didattico personalizzato, per sostenere gli alunni e le alunne con disabilità , bisogni specifici per l’apprendimento o altre condizioni personali documentati. E per computer e tablet? Sono consentiti esclusivamente a scopo didattico e sotto la supervisione del personale docente. Ilrestodelcarlino.it - Disconnessi in classe: "Smartphone vietati anche per scopi didattici a scuola" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Addio selfie o foto di gruppo in. Addio alle rapide soluzioni sbirciate nelloper risolvere un quesito di un compito in. I cellulari anon si possono usare, lo dice la legge. A partire dallo scorso settembre, e per tutto l’anno accademico, nelle scuole di tutta Italia è in vigore il divieto assoluto di utilizzo degliinper fini educativi e, dalladell’infanzia fino allamedia. Fanno eccezione solo i casi previsti dal Piano educativo individualizzato o dal piano didattico personalizzato, per sostenere gli alunni e le alunne con disabilità , bisogni specifici per l’apprendimento o altre condizioni personali documentati. E per computer e tablet? Sono consentiti esclusivamente a scopo didattico e sotto la supervisione del personale docente.

