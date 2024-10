Ilfattoquotidiano.it - Cristoforo Colombo era originario di Valencia ed ebreo? La tesi degli scienziati tra Dna e lettere scritte in spagnolo

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) A pochi giorni dal Colombus day – il giorno in cui si festeggia la scoperta dell’America – un nuovo studio attribuisce auna nuova nazionalità e anche religione. Non italiano e nello specifico genovese ma il navigatore “era, unsefarditadi luoghi del Mediterraneo occidentale” che potrebbero essere la costa di, della Catalogna o delle Baleari. Un’affermazione che fa discutere in Spagna dove si parla del documentario Colon Adn, su verdadero origen, mandato in onda sabato in prima serata dalla tv pubblica Tve per la festa nazionale dell’ispanità. A partire da un’indagine genetica condotta sui resti del Dna negli ultimi 20 anni dal medico legale José Antonio Lorente, cattedratico dell’università di Granada.