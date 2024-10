Basta adesso lo dico Ballando con le Stelle Federica Pellegrini crolla in diretta La campionessa scoppia a piangere e racconta tutto

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

con le, il crollo emotivo di. Laitaliana di nuoto ha sorpreso tutti nell'ultima puntata dello show di Milly Carlucci. Più volte definita una "macchina da guerra" dal punto di vista sportivo,ha mostrato un lato molto sensibile e alcune fragilità che il pubblico non conosceva. Le sue parole hanno commosso giuria e telespettatori. È tempo di confessioni per. Lasta mostrando anche il suo lato più "umano", meno noto rispetto a quello agonistico. A, dopo una partenza non particolarmente brillante dovuta anche al poco tempo per potersi preparare tra i numerosi impegni extra-piscina,sta acquisendo dimestichezza con i vari stili di ballo. Una sorpresa, non solo come ballerina.