Basket femminile, Schio e Campobasso vincono anche nella 3^giornata. Primo successo di Castelnuovo Scrivia (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo la terza giornata c’è una coppia in testa alla classifica della Serie A1 di Basket femminile. Schio e Campobasso restano a punteggio pieno dopo le rispettive vittorie contro San Martino di Lupari e Villa Franca. Il Famila ha fatto suo nettamente il derby veneto per 78-62 grazie soprattutto ai 19 punti di Carlotta Zanardi e ai 18 di Giorgia Sottana; mentre le molisane hanno superato Villa Francia per 72-53 in un match controllato fin dal Primo quarto e con una Sara Nicole Scalia da 19 punti. Prima successo in Serie A1 per Castelnuovo Scrivia. La squadra piemontese ha vinto un match tiratissimo contro Sesto San Giovanni per 83-82, prima con il canestro del pareggio di Elisa Penna e poi con il libero decisivo a tre secondi dalla fine di Arianna Arado. Per la neopromossa decisivi soprattutto i 21 punti di Beatrice Attura, oltre ai 16 di Penna. Oasport.it - Basket femminile, Schio e Campobasso vincono anche nella 3^giornata. Primo successo di Castelnuovo Scrivia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo la terza giornata c’è una coppia in testa alla classifica della Serie A1 direstano a punteggio pieno dopo le rispettive vittorie contro San Martino di Lupari e Villa Franca. Il Famila ha fatto suo nettamente il derby veneto per 78-62 grazie soprattutto ai 19 punti di Carlotta Zanardi e ai 18 di Giorgia Sottana; mentre le molisane hanno superato Villa Francia per 72-53 in un match controllato fin dalquarto e con una Sara Nicole Scalia da 19 punti. Primain Serie A1 per. La squadra piemontese ha vinto un match tiratissimo contro Sesto San Giovanni per 83-82, prima con il canestro del pareggio di Elisa Penna e poi con il libero decisivo a tre secondi dalla fine di Arianna Arado. Per la neopromossa decisivi soprattutto i 21 punti di Beatrice Attura, oltre ai 16 di Penna.

