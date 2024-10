America’s Cup, New Zealand-Ineos Britannia 3-0 (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Team New Zealand vince anche la terza regata dell'America's Cup oggi e conduce 3-0 contro Ineos Britannia nella L'articolo America’s Cup, New Zealand-Ineos Britannia 3-0 proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - America’s Cup, New Zealand-Ineos Britannia 3-0 Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Team Newvince anche la terza regata dell'America's Cup oggi e conduce 3-0 contronella L'articoloCup, New3-0 proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

