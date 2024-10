Un bel gesto per le famiglie in difficoltà: donati oltre 1000 bottiglie di succhi naturali (Di sabato 12 ottobre 2024) Non si ferma la generosità dei ravennati nei confronti delle famiglie in difficoltà. Lo Sportello del Sorriso di via Grado 30, a cura della Onlus Il Terzo Mondo presieduta da Charles Tchameni Tchienga, ieri ha ricevuto in donazione una ingente quantità di bibite naturali pronte al consumo da Ravennatoday.it - Un bel gesto per le famiglie in difficoltà: donati oltre 1000 bottiglie di succhi naturali Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Non si ferma la generosità dei ravennati nei confronti dellein. Lo Sportello del Sorriso di via Grado 30, a cura della Onlus Il Terzo Mondo presieduta da Charles Tchameni Tchienga, ieri ha ricevuto in donazione una ingente quantità di bibite naturali pronte al consumo da

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un aiuto per le famiglie in difficoltà del Forlivese : torna l'appuntamento con "Dona la spesa" - Sabato torna "Dona la spesa", l'iniziativa di raccolta di beni di prima necessità di Coop Alleanza 3. . In Emilia-Romagna l'appuntamento coinvolgerà 184 negozi tra ipercoop e supermercati di Coop Alleanza 3. . . 0: 47 a Bologna e provincia; sette nella provincia. 0 a favore di chi si trova in difficoltà. (Forlitoday.it)

'Bonus teleriscaldamento' - confermato il sostegno per le famiglie in difficoltà - Un sostegno per i cittadini meno abbienti nel pagamento delle bollette. In virtù di un nuovo accordo fra Comune e Hera, le famiglie in condizioni economiche gravose potranno beneficiare anche quest'anno di un contributo per il pagamento delle spese legate al teleriscaldamento. Iscriviti al... (Ferraratoday.it)

In Italia boom gioco d’azzardo. Sempre più famiglie in difficoltà - Aumenta il gioco di azzardo nel nostro paese. Preoccupanti le conseguenze sulle famiglie. Servizio di Giuseppe Caporaso The post In Italia boom gioco d’azzardo. Sempre più famiglie in difficoltà first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)