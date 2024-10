Taranto incendio | giornata campale tenere chiuse porte e finestre Distrutto un capannone di materiale natalizio

Noinotizie.it - Taranto, incendio: giornata campale, ‚Äútenere chiuse porte e finestre‚ÄĚ Distrutto un capannone di materiale natalizio

(Di sabato 12 ottobre 2024) Di seguito la comunicazione del Comune di: Avviso alla cittadinanza. Vi informiamo che, a causa di undinella zona di Bellavista, è stato rilevato un pennacchio di fumi che attualmente è localizzato nella zona di San Vito. In via precauzionale, vi chiediamo di:Evitare di attivare sistemi di ventilazione forzata I Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine sono già sul posto e stanno monitorando la situazione. Siamo in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali e vi terremo aggiornati su qualsiasi novità. La sicurezza e salute della comunità sono le nostre priorità. Grazie per la collaborazione. Condividete questo post per aiutare a diffondere l’informazione.