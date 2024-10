Secoloditalia.it - Sputò sulla maniglia dell’ex suocero per contagiarlo col Covid: donna di Finale Emilia finisce nei guai

(Di sabato 12 ottobre 2024)della porta, forse per trasmettergli il virus delnel periodo del lockdown, quando il contagio galoppava e il distanziamento e l’igiene venivano considerati imprenscindibili. Unadirischia di finire a processo per stalking dopo la fine di un matrimonio durato 25 anni, come racconta oggi La Gazzetta di Modena. La coppia entra in crisi nel 2019, forse a causa di un tradimento della, che però non vuole essere lasciata dal marito. E per tenerlo legato a sé lo minaccia e compie atti violenti nei suoi confronti, ma anche dei suoi suoceri. Secondo il quotidianono, “nel 2020 una telecamera di videosorveglianza mostra come la, in isolamento peresce dal portone della sua abitazione e va davanti a quello del, che abita di fronte.