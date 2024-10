Spid per i siti porno dal 2025? Cosa sapere: le linee guida dell'Agcom (Di sabato 12 ottobre 2024) La notizia secondo cui l'Agcom ha stabilito che dal 2025, per accedere ai siti porno, serva lo Spid è vera ma vanno fatte delle precisazioni. È corretto che i fornitori di tali servizi dovranno assicurarsi realmente (cioè in via ufficiale, tramite un'identità digitale) che gli utenti siano effettivamente maggiorenni. Ma ciò non avverrà per forza tramite lo Spid, o la Cie (Carta d'identità elettronica). Il controllo potrà insomma avvenire attraverso software installati su smartphone o pc oppure via Internet. L'Autorità non ha imposto alcuna particolare tecnologia o esibizione di un determinato documento per accedere ai siti hard. Ad esempio, per le piattaforme che utilizzano applicativi installati, gli utenti potranno usare una app dedicata per autenticarsi e fornire la prova direttamente, semplificando il processo. Tg24.sky.it - Spid per i siti porno dal 2025? Cosa sapere: le linee guida dell'Agcom Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La notizia secondo cui l'ha stabilito che dal, per accedere ai, serva loè vera ma vanno fattee precisazioni. È corretto che i fornitori di tali servizi dovranno assicurarsi realmente (cioè in via ufficiale, tramite un'identità digitale) che gli utenti siano effettivamente maggiorenni. Ma ciò non avverrà per forza tramite lo, o la Cie (Carta d'identità elettronica). Il controllo potrà insomma avvenire attraverso software installati su smartphone o pc oppure via Internet. L'Autorità non ha imposto alcuna particolare tecnologia o esibizione di un determinato documento per accedere aihard. Ad esempio, per le piattaforme che utilizzano applicativi installati, gli utenti potranno usare una app dedicata per autenticarsi e fornire la prova direttamente, semplificando il processo.

