Saluti da: un cortometraggio animato che racconta la Valtiberina (Di sabato 12 ottobre 2024) Arezzo, 12 ottobre 2024 –Saluti da: un cortometraggio animato che racconta la Valtiberina Grazie alla vittoria del Bando Per Chi Crea 2023/24, promosso dalla SIAE e dal Ministero della Cultura, l'associazione CasermArcheologica ha avuto il piacere di ospitare l'artista under 30 Tommaso Zerbi, originario di Torino, per lavorare a un progetto di animazione intitolato Saluti da. Il progetto è stato premiato nella sezione "Nuove Opere" del settore arti visive, performative e multimediali. Saluti da è stato sviluppato durante la residenza artistica di Zerbi, tenutasi nei mesi di luglio e agosto a Sansepolcro. L'artista ha avuto modo di incontrare e dialogare con la cittadinanza locale, con associazioni culturali e con le diverse realtà del territorio della Valtiberina.

