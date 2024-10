Liberoquotidiano.it - Palermo, tragedia sulla "Statale della morte": 3 morti e 3 bimbi gravissimi, la dinamica choc

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)sull'asfalto in Sicilia: incidente mortale ad Altofonte,624 che collegaa Sciacca e una famiglia letteralmente devastata. Nello scontro hanno perso la vita tre persone e sono rimasti feriti gravemente tre bambini, trasportati in ospedale a. I carabinieri hanno chiuso al traffico quel tratto di. Sul posto vigili del fuoco e personale del 118. L'incidente fra due auto, uno scontro frontale, è avvenuto al chilometro 13 nel territorio di Altofonte. A perdere la vita sono stati due uomini e una donna. Tre bambini che viaggiano su una delle vetture sono stati trasportati in ospedale.