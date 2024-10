Nissan, tecnologia Vehicle to Grid a partire dal 2026 (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nissan è pronta a presentare una tecnologia rivoluzionaria su diversi suoi modelli a zero emissioni. A partire dal 2026, Nissan presenterà la tecnologia Vehicle to Grid su alcune EV di prossima generazione, il tutto a prezzi competitivi. la tecnologia Vehicle to Grid rientra nella visione a lungo termine del costruttore giapponese. Nel progetto L'articolo Nissan, tecnologia Vehicle to Grid a partire dal 2026 proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia? Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) –è pronta a presentare unarivoluzionaria su diversi suoi modelli a zero emissioni. Adalpresenterà latosu alcune EV di prossima generazione, il tutto a prezzi competitivi. latorientra nella visione a lungo termine del costruttore giapponese. Nel progetto L'articolotodalproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia?

Qashqai - il segreto è la tecnologia e-Power. L’ad di Nissan - Marco Toro : “La nostra sfida all’ordinario” - L’altra difficoltà invece riguarda la ricarica, perché la realtà dice che non si sa dove ricaricare. Una scelta vincente per noi e anche per Nissan: intanto perché in Italia un cliente su 2 che acquista Qashqai lo sceglie con l’e-Power, e ormai noi siamo arrivati a più di 22. Nissan pioniera lo è sempre stata, nell’elettrico, vedi la Leaf datata 2010. (Ilfattoquotidiano.it)