Milano-Cortina | Abodi Sì difficoltà ma saranno Olimpiadi meravigliose

"Non c'è governo e opposizione, i Giochi un patrimonio di tutti", dice il ministro per lo Sport FIRENZE - "In merito alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina se ne sentono di tanti colori. Siamo un Paese incredibile, ci parliamo addosso, ci contrastiamo laddove è invece in ballo l'onore della Nazione".

Sci alpino - anche Lindsey Vonn torna in attività? Indiscrezione clamorosa in vista di Milano-Cortina 2026 - Sostanzialmente, si tratta di un escamotage per avere a disposizione un team privato de facto, finanziato dalla Red Bull. Il colosso delle bevande energetiche è stato per anni sponsor anche di Lindsey Vonn. D’altronde esistono delle norme da rispettare relativamente all’antidoping. Al riguardo, nelle ultime ore, si è diffusa la voce di un possibile ritorno in attività anche della statunitense, ... (Oasport.it)

Sci - Brignone : “Fermarmi dopo Milano-Cortina? Smetterò quando non avrò più motivazione” - “Io non pensavo di arrivare così lunga, penso sia una grande occasione, ma non mi sono dato una data di scadenza, il mio giorno di fine sarà quando non sentirò più la motivazione, quel fuoco dentro”. . Così Federica Brignone nel corso del media day della Fisi al Teatro Armani di Milano sul possibile ritiro dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina. (Lapresse.it)

Brignone : “Penso alle Olimpiadi di Milano-Cortina - ma vado tranquilla di anno in anno” - Foto fisi. Continuerò solo se avrò questa motivazione”. . org ilfaroonline. La Brignone poi precisa: “La cattiveria c’è – aggiunge la 34enne, vincitrice della Coppa del Mondo nel 2020 -, ho sempre detto che il giorno che non avrò voglia di allenarmi al 100% per provare a vincere le gare non ne varrà più la pena. (Ilfaroonline.it)

Biathlon : Vittozzi "Milano-Cortina? Ci penso ma focus sul presente" - MILANO - "Questa è una stagione di mezzo, sarà importante affrontarla nel modo giusto, dopo lo scorso anno mi sono tolta un bel sassolino dalla scarpa, sono contenta per il lavoro che ho fatto, sono fiduciosa". Lo ha dichiarato la biatleta Lisa Vittozzi a margin . "L'obiettivo è migliorare me stessa". (Ilgiornaleditalia.it)