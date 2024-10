Middle East Now: il Medio Oriente tra guerre e crisi climatica (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 – Follow the money. Perché è sempre il profitto e l'avidità a ispirare le peggiori azioni dell'uomo, e il Medio Oriente, sospeso tra le recenti devastazioni climatiche e la tragedia della guerra, racconta l'inverno del nostro scontento. Dai terremoti in Tunisia e Marocco alle tempeste mortali in Libia sino al dramma di Gaza, crisi ambientale e umanitaria si intrecciano, riaffermando la necessità di un impegno politico e civile orientato alla pace e la sostenibilità. Lanazione.it - Middle East Now: il Medio Oriente tra guerre e crisi climatica Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 – Follow the money. Perché è sempre il profitto e l'avidità a ispirare le peggiori azioni dell'uomo, e il, sospeso tra le recenti devastazioni climatiche e la tragedia della guerra, racconta l'inverno del nostro scontento. Dai terremoti in Tunisia e Marocco alle tempeste mortali in Libia sino al dramma di Gaza,ambientale e umanitaria si intrecciano, riaffermando la necessità di un impegno politico e civile orientato alla pace e la sostenibilità.

