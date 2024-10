Massimo Ghini, 70 anni di teatro e amori: dal flirt con Sabrina Ferilli al matrimonio con Nancy Brilli (Di sabato 12 ottobre 2024) Il suo è tra i nomi che si legge più spesso tra i titoli di coda. Nato a Roma nel 1954 (quest’anno compie 70 anni), ha iniziato a recitare negli anni ’80 e non ha mai smesso. L’esordio con maestri del calibro di Zeffirelli e Strehler, i primi passi al fianco di quel mostro sacro di Vittorio Gassman. Ha recitato nelle più alte delle opere teatrali del nostro secolo, ma non si è negato il divertimento delle commedie, delle serie tv, persino dei cinepanettoni. Quello di Massimo Ghini è un curriculum senza fine e senza confini, ma nonostante la foltissima carriera, l’attore ha trovato anche il tempo per sposarsi tre volte e diventare papà quattro. Massimo Ghini e Sabrina Ferilli, da amanti ad amici Fonte: IPAMassimo Ghini e Sabrina Ferilli Massimo Ghini e Sabrina Ferilli hanno più volte recitato fianco a fianco. Dilei.it - Massimo Ghini, 70 anni di teatro e amori: dal flirt con Sabrina Ferilli al matrimonio con Nancy Brilli Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il suo è tra i nomi che si legge più spesso tra i titoli di coda. Nato a Roma nel 1954 (quest’anno compie 70), ha iniziato a recitare negli’80 e non ha mai smesso. L’esordio con maestri del calibro di Zeffirelli e Strehler, i primi passi al fianco di quel mostro sacro di Vittorio Gassman. Ha recitato nelle più alte delle opere teatrali del nostro secolo, ma non si è negato il divertimento delle commedie, delle serie tv, persino dei cinepanettoni. Quello diè un curriculum senza fine e senza confini, ma nonostante la foltissima carriera, l’attore ha trovato anche il tempo per sposarsi tre volte e diventare papà quattro., da amanti ad amici Fonte: IPAhanno più volte recitato fianco a fianco.

