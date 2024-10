Manovra, Schlein: Meloni mente, ha scritto lei aumento accise (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (askanews) – “Giorgia Meloni continua a mentire al Paese. Nell’intervista al Tg5 prova a nascondere una verità che ha messo nero su bianco il governo da lei presieduto nel piano strutturale di bilancio, a pagina 116: nel documento approvato dal governo c’è scritto che aumenteranno le accise sul diesel”. Lo afferma in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein. “Sono lontani – aggiunge – i tempi in cui faceva i video dal benzinaio promettendo di abbatterle, adesso ci metta la faccia di nuovo, spieghi al Paese la tassa Meloni. E smetta di dire che hanno investito più di chiunque in sanità, quando l’indicatore usato in tutto il mondo dà la spesa sanitaria sul Pil in discesa da quando lei sta a Palazzo Chigi”, conclude Schlein. L'articolo Manovra, Schlein: Meloni mente, ha scritto lei aumento accise proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (askanews) – “Giorgiacontinua a mentire al Paese. Nell’intervista al Tg5 prova a nascondere una verità che ha messo nero su bianco il governo da lei presieduto nel piano strutturale di bilancio, a pagina 116: nel documento approvato dal governo c’èche auranno lesul diesel”. Lo afferma in una nota la segretaria del Pd, Elly. “Sono lontani – aggiunge – i tempi in cui faceva i video dal benzinaio promettendo di abbatterle, adesso ci metta la faccia di nuovo, spieghi al Paese la tassa. E smetta di dire che hanno investito più di chiunque in sanità, quando l’indicatore usato in tutto il mondo dà la spesa sanitaria sul Pil in discesa da quando lei sta a Palazzo Chigi”, conclude. L'articolo, haleiproviene da Ildenaro.it.

