Mangia Puglia Ama torna su Food Network con Antonella Ricci e Vinod Sookar (Di sabato 12 ottobre 2024) Fate le valigie, inizia un nuovo viaggio nei colori e nei profumi della Puglia con Antonella Ricci e Vinod Sookar! Mangia Puglia Ama torna su Food Network (canale 33) con una terza stagione ricca di nuove ricette da oggi – 12 ottobre – ogni sabato alle 17:55 e in streaming gratis su discovery+. Dopo il successo della seconda stagione (picchi dell’1.6% di share), continua il racconto della tradizione pugliese in compagnia degli chef Antonella Ricci e Vinod Sookar che accompagneranno i telespettatori nella preparazione di piatti tipici, svelando segreti, tecniche e ingredienti genuini del tacco d’Italia. In ogni puntata, la chef Antonella preparerà un menù diverso che parte dal libro dei segreti della sua famiglia, tra i classici della tradizione pugliese, i profumi dell’orto e le specialità di casa Ricci. Davidemaggio.it - Mangia Puglia Ama torna su Food Network con Antonella Ricci e Vinod Sookar Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Fate le valigie, inizia un nuovo viaggio nei colori e nei profumi dellaconAmasu(canale 33) con una terza stagione ricca di nuove ricette da oggi – 12 ottobre – ogni sabato alle 17:55 e in streaming gratis su discovery+. Dopo il successo della seconda stagione (picchi dell’1.6% di share), continua il racconto della tradizione pugliese in compagnia degli chefche accompagneranno i telespettatori nella preparazione di piatti tipici, svelando segreti, tecniche e ingredienti genuini del tacco d’Italia. In ogni puntata, la chefpreparerà un menù diverso che parte dal libro dei segreti della sua famiglia, tra i classici della tradizione pugliese, i profumi dell’orto e le specialità di casa

