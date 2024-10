LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: tutti a caccia della fuga (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.40 Ripartono però nuovamente gli attacchi in gruppo. 11.39 Sfortunato Mauri Vansevenant della Soudal-QuickStep che ha forato mentre era nella fuga giusta. 11.37 Ora il plotone sembra fermarsi e la UAE EMirates si mette davanti per rallentare. 11.35 Otto corridori al comando, si sta formando la fuga di giornata. 11.33 Corridori ad altissime velocità ed ovviamente si muove Matej Mohoric. 11.31 Siamo in discesa, si va verso i piedi del Selvino. 11.30 Con il neerlandese anche Rémy Rochas (Groupama – FDJ). 11.28 Allunga Wilco Kelderman (Team Visma Lease a Bike). 11.27 Andatura altissima, non va via la fuga. 11.25 Alcuni corridori stanno già perdendo contatto nelle retrovie del plotone. 11.23 225 chilometri al traguardo. 11.21 La UAE Emirates è già al comando a gestire la situazione. 11.19 Proseguono gli scatti nel plotone. 11. Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: tutti a caccia della fuga Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.40 Ripartono però nuovamente gli attacchi in gruppo. 11.39 Sfortunato Mauri VansevenantSoudal-QuickStep che ha forato mentre era nellagiusta. 11.37 Ora il plotone sembra fermarsi e la UAE EMirates si mette davanti per rallentare. 11.35 Otto corridori al comando, si sta formando ladi giornata. 11.33 Corridori ad altissime velocità ed ovviamente si muove Matej Mohoric. 11.31 Siamo in discesa, si va verso i piedi del Selvino. 11.30 Con il neerlandese anche Rémy Rochas (Groupama – FDJ). 11.28 Allunga Wilco Kelderman (Team Visma Lease a Bike). 11.27 Andatura altissima, non va via la. 11.25 Alcuni corridori stanno già perdendo contatto nelle retrovie del plotone. 11.23 225 chilometri al traguardo. 11.21 La UAE Emirates è già al comando a gestire la situazione. 11.19 Proseguono gli scatti nel plotone. 11.

