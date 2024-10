Judo, Carlotta Avanzato è terza ad Abu Dhabi e conquista il suo primo podio in un Grand Slam (Di sabato 12 ottobre 2024) Buone notizie per i colori azzurri al termine della seconda giornata del Grand Slam di Abu Dhabi 2024, penultimo appuntamento stagionale del World Tour di Judo in corso di svolgimento fino a domenica 13 ottobre sui tatami della Mubadala Arena. Dopo un day-1 avaro di soddisfazioni, l’Italia ha conquistato un incoraggiante piazzamento sul podio grazie a Carlotta Avanzato nella -63 kg femminile. La 22enne di Ostia, alla seconda partecipazione in un Grand Slam (dopo Baku 2023), ha ottenuto il miglior risultato della carriera aggiudicandosi la terza posizione con una gara da assoluta protagonista. La vice-campionessa nazionale in carica ha battuto per ippon al Golden Score la kazaka Esmigul Kuyulova e l’emergente ungherese Brigitta Varga, per poi cedere in semifinale alla forte croata Iva Oberan in soli 18 secondi (leva articolare al braccio). Oasport.it - Judo, Carlotta Avanzato è terza ad Abu Dhabi e conquista il suo primo podio in un Grand Slam Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Buone notizie per i colori azzurri al termine della seconda giornata deldi Abu2024, penultimo appuntamento stagionale del World Tour diin corso di svolgimento fino a domenica 13 ottobre sui tatami della Mubadala Arena. Dopo un day-1 avaro di soddisfazioni, l’Italia hato un incoraggiante piazzamento sulgrazie anella -63 kg femminile. La 22enne di Ostia, alla seconda partecipazione in un(dopo Baku 2023), ha ottenuto il miglior risultato della carriera aggiudicandosi laposizione con una gara da assoluta protagonista. La vice-campionessa nazionale in carica ha battuto per ippon al Golden Score la kazaka Esmigul Kuyulova e l’emergente ungherese Brigitta Varga, per poi cedere in semifinale alla forte croata Iva Oberan in soli 18 secondi (leva articolare al braccio).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Judo - cinque azzurri in gara al Grand Slam di Abu Dhabi : occasione per giovani e seconde linee - Da segnalare infine la partecipazione dell’olandese Joanne Van Lieshout, campionessa iridata in carica dei -63 kg. In quest’ultima fase della stagione post-Parigi tanti big sono assenti per staccare la spina e ricaricare le batterie dopo aver effettuato un lungo tour de force fino alla rassegna a cinque cerchi. (Oasport.it)

Judo - gli Azzurri ad Abu Dhabi e a Malaga per le gare : obiettivo medaglie - it è su GOOGLE NEWS. Sono sette invece, gli atleti che gareggeranno in Spagna, Federico Ninfo e Gabriele Audisio nei 66 kg, Lorenzo Iovine nei 73 kg, Elia Salvetti nei 90 kg, Elena Guarducci nei 48 kg, Silvia Pellitteri nei 57 kg, Nicolle D Isanto nei 63 kg con i tecnici Camilla Ninfo, Domenico Di Guida e l’arbitro Roberta Chyurlia. (Ilfaroonline.it)

Judo - penultimo Grand Slam della stagione ad Abu Dhabi : ci sono cinque azzurri - L’Italia si presenterà in totale con cinque esponenti: Biagio D’Angelo nei 60 kg, Luca Caggiano nei 66 kg, Leonardo Valeriani nei 73 kg, reduce da un oro a Praga due settimane fa, Vincenzo Pelligra negli 81 kg e Carlotta Avanzato nei 63 kg, il tecnico che seguirà il tutto è Gianluca Valeriani ed il Team-official Domenico D’Angelo. (Oasport.it)