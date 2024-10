Jesina, prova difficile col Barbara Monserra (Di sabato 12 ottobre 2024) Non bisognerà perdere ulteriore terreno. Lo sanno bene le nostre che puntano ai piani alti del girone A di Promozione. Anche perché la sesta giornata che si consumerà tra oggi e domani propone un testa coda del torneo. Domani sarà in programma Tavullia Valfoglia-Pergolese, con i padroni di casa vogliosi di cogliere la quinta vittoria in campionato (sarebbe la terza consecutiva) per cercare di allungare ancora di più in classifica. La Pergolese ha raccolto finora invece solo tre pareggi (due le sconfitte, con la casellina vittorie che segna ancora zero). La Jesina, terza da sola, distante già quattro lunghezze dalla vetta, dovrà osare, anche se oggi è attesa da un impegno alquanto ostico, la trasferta sul campo del Barbara Monserra (si giocherà al Puerini di Ostra Vetere), due squadre separate in classifica da solo due punti. Anche il Marina giocherà fuori casa. Ilrestodelcarlino.it - Jesina, prova difficile col Barbara Monserra Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Non bisognerà perdere ulteriore terreno. Lo sanno bene le nostre che puntano ai piani alti del girone A di Promozione. Anche perché la sesta giornata che si consumerà tra oggi e domani propone un testa coda del torneo. Domani sarà in programma Tavullia Valfoglia-Pergolese, con i padroni di casa vogliosi di cogliere la quinta vittoria in campionato (sarebbe la terza consecutiva) per cercare di allungare ancora di più in classifica. La Pergolese ha raccolto finora invece solo tre pareggi (due le sconfitte, con la casellina vittorie che segna ancora zero). La, terza da sola, distante già quattro lunghezze dalla vetta, dovrà osare, anche se oggi è attesa da un impegno alquanto ostico, la trasferta sul campo del(si giocherà al Puerini di Ostra Vetere), due squadre separate in classifica da solo due punti. Anche il Marina giocherà fuori casa.

