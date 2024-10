Inchiesta ultras Milan, forse c’è la svolta. Calabria atteso dai PM (Di sabato 12 ottobre 2024) Procede l'Inchiesta sulle infiltrazioni malavitose nelle curve, tra gli ultras di Inter e Milan: le novità, anche su capitan Davide Calabria Pianetamilan.it - Inchiesta ultras Milan, forse c’è la svolta. Calabria atteso dai PM Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Procede l'sulle infiltrazioni malavitose nelle curve, tra glidi Inter e: le novità, anche su capitan Davide

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

De Siervo : «Inchiesta ultras Inter e Milan? Club soli vanno aiutati!» - De Siervo si è espresso sull’inchiesta ultras di Inter e Milan, allargando poi il concetto su tutto il calcio italiano e le sue società. Il mondo del calcio denuncia pubblicamente da anni che gli stadi sono diventati una “terra di nessuno” dove regna l’illegalità. È ridicolo pensare che questa responsabilità possa essere attribuita al mondo del calcio. (Inter-news.it)

Prima pagina Tuttosport : “Alcuni ultras del Milan pronti a farsi interrogare” - La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 12 ottobre 2024. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. (Pianetamilan.it)

Milan - rinviata la deposizione di Calabria per l’inchiesta Ultras : ecco quando sarà sentito il capitano rossonero - Prosegue l’inchiesta Ultras in casa Milan con Davide Calabria, capitano rossonero, che dev’essere ancora ascoltato È slittata la deposizione di Davide Calabria, terzino e capitano del Milan, per quanto concerne l’inchiesta Ultras che oltre ai rossonero riguarda anche l’altra squadra di Milano ovvero l’Inter. (Calcionews24.com)

VIOLA, Riposo in base ai risultati: ecco il primo jolly - Come scritto dal Corriere dello Sport Palladino è stato di parola. Aveva attaccato nello spogliatoio un cartellone con i possibili giorni di "vacanza" da concedere durante la ... (firenzeviola.it)

Milan, triplo stop per Fonseca: rientro lungo - Altri problemi per il Milan, in una situazione attuale delicata: Fonseca deve fare i conti con un triplo stop per infortunio ancora da risolvere E' stato Altri problemi per il Milan, in una situazione ... (spaziomilan.it)

De Siervo: «Inchiesta ultras Inter e Milan? Club soli vanno aiutati!» - De Siervo si è espresso sull'inchiesta ultras di Inter e Milan, allargando poi il concetto su tutto il calcio italiano e le sue società ... (inter-news.it)