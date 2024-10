In Coppa l’unico precedente (Di sabato 12 ottobre 2024) Non ci sono precedenti in campionato tra Campobasso e Spal, che nel corso degli anni si sono incrociate una sola volta nella Coppa Italia della stagione 1987-88. Anche in quella occasione (fine agosto 1987) si giocò nel capoluogo del Molise, dove i rossoblù la spuntarono di misura con rete di Goretti. Per la cronaca, nel Campobasso giocava un giovanissimo Mino Bizzarri, mentre la Spal di mister Cella schierava – tra gli altri – Cervellati, Buriani, Valoti, Paradiso e Valori. Negli anni Ottanta il Campobasso ha giocato diversi anni in serie B, ma la storia del club molisano è stata piuttosto turbolenta e dopo la promozione ottenuta la scorsa stagione, ora i tifosi rossoblù sperano finalmente di mettere radici nel calcio professionistico. Sport.quotidiano.net - In Coppa l’unico precedente Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Non ci sono precedenti in campionato tra Campobasso e Spal, che nel corso degli anni si sono incrociate una sola volta nellaItalia della stagione 1987-88. Anche in quella occasione (fine agosto 1987) si giocò nel capoluogo del Molise, dove i rossoblù la spuntarono di misura con rete di Goretti. Per la cronaca, nel Campobasso giocava un giovanissimo Mino Bizzarri, mentre la Spal di mister Cella schierava – tra gli altri – Cervellati, Buriani, Valoti, Paradiso e Valori. Negli anni Ottanta il Campobasso ha giocato diversi anni in serie B, ma la storia del club molisano è stata piuttosto turbolenta e dopo la promozione ottenuta la scorsa stagione, ora i tifosi rossoblù sperano finalmente di mettere radici nel calcio professionistico.

