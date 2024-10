Il Robot Selvaggio, il sequel è in lavorazione alla DreamWorks (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo aver superato i 100 milioni di dollari incassati in tutto il mondo lo scorso fine settimana, il regista de Il Robot Selvaggio Chris Sanders ha confermato questa mattina a Deadline che un sequel del film è in arrivo e attualmente in fase di sviluppo presso DreamWorks Animation. “Al 100% sì, ci sono assolutamente piani per un secondo“, ha confermato Sanders questa mattina. Sanders, candidato tre volte all’Oscar, sceneggiatore e regista di Dragon Trainer della DreamWorks Animation, The Croods e Lilo & Stitch della Disney, ha diretto il film d’animazione da una sceneggiatura da lui stesso scritta. Il film è prodotto da Jeff Hermann (The Boss Baby 2: Family Business della DreamWorks Animation; co-produttore del franchise Kung Fu Panda). Metropolitanmagazine.it - Il Robot Selvaggio, il sequel è in lavorazione alla DreamWorks Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo aver superato i 100 milioni di dollari incassati in tutto il mondo lo scorso fine settimana, il regista de IlChris Sanders ha confermato questa mattina a Deadline che undel film è in arrivo e attualmente in fase di sviluppo pressoAnimation. “Al 100% sì, ci sono assolutamente piani per un secondo“, ha confermato Sanders questa mattina. Sanders, candidato tre volte all’Oscar, sceneggiatore e regista di Dragon Trainer dellaAnimation, The Croods e Lilo & Stitch della Disney, ha diretto il film d’animazione da una sceneggiatura da lui stesso scritta. Il film è prodotto da Jeff Hermann (The Boss Baby 2: Family Business dellaAnimation; co-produttore del franchise Kung Fu Panda).

