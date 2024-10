Il cavallo-gate in Sardegna: un fiume di soldi pubblici. Ma l’evento è semideserto (Di sabato 12 ottobre 2024) Cagliari, 12 ottobre 2024 – Il ‘Sardegna Gran Tour 2024’, annunciato come l’evento equestre più grande e spettacolare mai visto sull’isola, si è trasformato in una débâcle, un vero e proprio ‘cavallo-gate’. La promessa era ambiziosa: dal 10 al 13 ottobre il Centro Ippico Militare ‘Campo Rossi’ di Cagliari avrebbe dovuto ospitare cavalieri di fama internazionale provenienti da 8 diverse nazioni (ne erano attesi da 24 e la data del 10 è stata annullata). Il clou? Il Grand Prix finale, gara capace di richiamare migliaia di appassionati del salto ostacoli, con gli organizzatori che speravano in un’affluenza di 20-30mila persone, spinte anche dalla gratuità dell’evento. La realtà si è rivelata ben diversa. Il pubblico, che avrebbe dovuto riversarsi in massa sugli spalti, non si è visto. Poche centinaia di spettatori, molto meno di quanto previsto. Quotidiano.net - Il cavallo-gate in Sardegna: un fiume di soldi pubblici. Ma l’evento è semideserto Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Cagliari, 12 ottobre 2024 – Il ‘Gran Tour 2024’, annunciato comeequestre più grande e spettacolare mai visto sull’isola, si è trasformato in una débâcle, un vero e proprio ‘’. La promessa era ambiziosa: dal 10 al 13 ottobre il Centro Ippico Militare ‘Campo Rossi’ di Cagliari avrebbe dovuto ospitare cavalieri di fama internazionale provenienti da 8 diverse nazioni (ne erano attesi da 24 e la data del 10 è stata annullata). Il clou? Il Grand Prix finale, gara capace di richiamare migliaia di appassionati del salto ostacoli, con gli organizzatori che speravano in un’affluenza di 20-30mila persone, spinte anche dalla gratuità del. La realtà si è rivelata ben diversa. Il pubblico, che avrebbe dovuto riversarsi in massa sugli spalti, non si è visto. Poche centinaia di spettatori, molto meno di quanto previsto.

