Giorgetti: "No a nuove tasse in manovra. Se dai colleghi non arrivano proposte sui tagli, decido io"

Dalla manovra alla missione Unifil in Libano, passando per i centri per migranti in Albania; dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al vicepremier Antonio Tajani fino al titolare del Viminale Matteo Piantedosi

Giorgetti blocca polemiche e bufale : “In manovra meno tasse e sprechi - aiuti alle famiglie con figli” - Del resto, il ministro era ospite – videocollegato – con la Festa dell’ottimismo e non della sfiga, kermesse organizzata a Firenze dal Foglio, nella quale il titolare del portafoglio del governo finalmente ha potuto esporre la sua strategia economica senza cadere nelle trappole o nelle sintesi giornalistiche. (Secoloditalia.it)

Manovra - Giorgetti avverte : i ministeri taglino le spese inutili o farò la parte del cattivo - Lo ha detto il ministro dell’Economia. . « Sacrificio vuol dire rinunciare a qualche programma a volte totalmente inutile che non dà nessuna utilità. . Per questo ho sollecitato i colleghi a fare proposte rispetto alle spese che sono da considerarsi inutili. . Dopo di che se i colleghi non presenteranno proposte il ministro dell’Economia a cui tocca fare la parte del cattivo, farà la parte del ... (Gazzettadelsud.it)